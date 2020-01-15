星宇航空新航點公開！繼首航航點澳門、峴港及檳城，星宇航空確定將在今年4月6日開航宿霧，每日一班午去晚回，1月20日上午10：00將於官網、App及各大旅行社開放訂位，為嚮往海島假期的旅客提供了新的航班選擇。

星宇航空開航初期目標於東南亞地區穩紮穩打，不僅為發展北美-東南亞轉機客市場佈局，同時考量愈來愈多旅客對度假休閒的重視，看好宿霧深受台灣及歐美旅客喜愛，選擇其作為首發海島航點。

宿霧為菲律賓第二大城，豐富的歷史及自然景觀，讓旅客可以自由切換於城市風情與海島愜意之中，安排走訪麥哲倫十字架、聖嬰大教堂等充滿歷史意義的景點，或是來場跳島之旅，探索薄荷島、番薯島等，並到歐斯陸與鯨鯊共游。

星宇航空宿霧航班號JX781／JX782，每天一班自桃園機場直飛麥克坦-宿霧國際機場，飛行時間僅約3小時，旅客即可自繁忙的日常生活中，切換至悠閒的度假模式。

(中時 )