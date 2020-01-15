Netflix華語自製原創影集《彼岸之嫁》昨（14）日在台舉辦首映會，製作人Zainir Aminullah、導演郭修篆、何宇恆特別來台參與，該劇主演黃姵嘉、吳慷仁、林路迪、田士廣、紀培慧盛裝出席，劇組更為了配合劇中主角從人間到地獄結婚的情節，將首映會佈置成充滿喜氣的婚禮現場。主持人黃子佼突發奇想，在台上邀請演員大玩浪漫破表的新娘抱，三位男星紛紛挽袖施展魅力，平常健身有成的林路迪爆肌猛舉黃姵嘉、紀培慧，不但輕鬆抱起兩位心儀對象、更迅速變化各種姿勢動作，讓眾人直呼Man味爆棚！

Netflix新戲《彼岸之嫁》主演群。（圖／Netflix提供）

在劇中扮演陰邪反派的田士廣則展現出搶親魄力，一口氣抱起黃姵嘉，展現角色霸氣形象。而這回和吳慷仁與黃姵嘉兩人再度合作演出同樣默契滿分，當吳慷仁抱起黃姵嘉時自然而然地飄甜味，讓喜歡這對螢幕情侶組合的粉絲開心不已。首映會現場熱鬧氣氛宛如舉辦婚禮、加上貼身新娘抱，讓黃姵嘉、紀培慧也感受到成婚喜悅、面露嬌羞神情，最後吳慷仁、林路迪、田士廣三帥更上演人鬼神代表大和解，林路迪、田士廣主動激吻吳慷仁，林路迪更搞笑伸出舌頭，讓主持人黃子佼笑說這種示愛太超過！

林路迪。（圖／Netflix提供）

首映會上除有兩位馬來西亞導演感性分享拍攝《彼岸之嫁》的心路歷程以外，演員們也首度暢談這次飛往馬來西亞拍攝的趣事，沒想到竟意外鬧出一場正宮之爭！？原來台灣演員紀培慧在劇中飾演的角色伊莎貝爾，原本是林路迪的未婚妻，但林路迪卻對同為青梅竹馬的黃姵嘉動情，因此三人在劇中發展出一段微妙的感情關係，讓佼哥馬上見縫插針，趁機虧起林路迪，而紀培慧也不甘示弱，當場甜蜜勾起林路迪的手，頗有宣示主權的較勁意味。

演技派男星吳慷仁這次化身天庭守衛，在劇中演出不少打戲、令人相當期待，但他卻自嘲「挨打的戲份居多」，逗得全場笑聲不斷，場面相當歡樂。《彼岸之嫁》正好將在春節期間與全球觀眾見面，因此五位演員今天在祈福燈籠上向全球觀眾表白「我心鼠於你！」感情相當好的演員們揮毫過程笑果十足，林路迪直接了畫一顆愛心，田士廣大秀塗鴉天份、畫上象徵好運的如意鼠，編劇吳凱毓、蔡怡芬以及原著作者朱洋熹也都特別到場祝賀，劇組齊聚一堂祝福《彼岸之嫁》上線成功。演員與主創團隊繼台灣首映會後，也將飛往馬來西亞參加首映會。

【彼岸之嫁】首映會

(中時電子報)