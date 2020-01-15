為使國人瞭解國軍官兵春節期間落實戰備整備、戮力守護家園之精實戰力，第四作戰區今（15）日配合國防部於春節前夕，邀請國內、外新聞媒體蒞天山營區辦理「國軍109年春節加強戰備媒體參訪活動」，由裝甲564旅戰備部隊藉模擬反機降作戰「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對抗」演練，置重點於聯合指管、防空作戰、戰場監偵、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊、遠距狙殺、戰鬥隊形變換及火力追擊等課目，以顯示「聯合兵種營」獨立遂行聯合作戰能力。

564旅以聯合兵種作戰驗証新形態作戰。（張鎧乙攝）

第四作戰區表示，本次操演係模擬敵軍以其一部，猝然以機降方式突擊我岡南地區某軍事基地，以為爾後作戰創造有利條件；國軍於接獲作戰命令後，第一階段由防空排實施雷達偵蒐暨防情傳遞，地面部隊監偵排即運用UAV無人飛行載具，判明敵軍主力位置後，掩護後續主力發起攻擊；第二階段率先以M109自走砲車、CM22 120公厘迫擊砲車，實施先期火力制壓，攻擊發起則由渦輪發煙車利用發煙掩護主力CM11戰車、CM33裝步戰鬥車發起攻擊，後續於狙擊組發現敵軍指揮官後，立即實施遠程狙擊，並由反裝甲組以M1045拖式飛彈車對敵實施堅固工事射擊，戰車戰鬥隊即肆應狀況調整為戰車前導隊形，部隊採乘、下車衝鋒，奪取目標，最後由M109自走砲車、CM22 120公厘迫擊砲車對潰退敵軍實施火力追擊，肅清陣地敵軍。

564旅以聯合兵種作戰驗証新形態作戰。（張鎧乙攝）

564旅以聯合兵種作戰驗証新形態作戰。（張鎧乙攝）

第四作戰區指出，本次操演單位裝甲564旅，為肆應未來地面防衛作戰型態，已於去（108）年度完成「聯合兵種營」編組調整， 朝「發揮聯合兵種協同」及「提升獨立作戰能力」方向發展，以提升指管、目獲及地空整體作戰能力，使其具備「平戰一致」、快速執行應變制變及全方位打擊任務 之可恃戰力。

(中時電子報)