記憶體大廠南亞科技(2408)上周舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，扭轉去年記憶體衰退的窘境；下游模組廠威剛(3260)、十銓(4967)也紛紛看好今年在5G、AI、IOT等新興應用帶動整體需求增加，都準備好今年將迎戰樂觀之一年。

南亞科上周舉行法人說明會，總經理李培瑛對今年DRAM市場看法樂觀，李培瑛表示，2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，對今年全年保持樂觀看法，並預期公司第一季的產品價量表現都會比上季好，上半年業績可望逐季成長，今年亦有機會逐季向上。

去年受到美中貿易戰影響，記憶體市場從前年高峰劇降。據研調機構Gartner統計，2019年DRAM產品平均售價下跌47.4%，產值下降37.5%，連帶影響整體記憶體產值下滑31.5%。

南亞科預期今年供需狀況轉好；整體市況將隨著伺服器需求穩定成長，手機DRAM搭載量增加，PC出貨量穩定，消費型電子產品需求穩定成長。在供給方面，因供應商2019年資本支出保守，供給成長將有限。

隨著本季記憶體現貨價格將止跌回升，亦有利於下游記憶體模組本季營運不淡。威剛表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局，2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩。

展望2020年，威剛看好記憶體產業景氣開始回升。威剛指出，在全球記憶體新增產能有限，且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體都將推升需求湧現，威剛看好記憶體產業景氣，將自2020年開始正式進入上升波段。

威剛董事長陳立白去年下半年即提前預告，5G、AI、IOT、車用電子等，將是開始驅動2020年未來5年記憶體需求成長的主要動能。在5G進入正式營運的階段，全球DRAM產業將展開一段大缺貨潮，這時威剛也將迎接下一階段的獲利起飛期。

除了今年記憶體市況可望逐步增溫，威剛預估這波供不應求的時間至少延續2年，尤其是2021~2022年記憶體將處於空前的大多頭時期。不過，威剛董事長陳立白也認為，美中貿易戰發展仍將是潛在的不確定風險，在美中貿易戰背後，兩強在貨幣戰、金融戰及科技戰等領域的激烈交鋒，未來仍恐對產業發展帶來影響。

記憶體模組廠十銓科技去年下半年營運亦隨市況逐步回溫。展望今年隨著5G商機發酵，各項應用與需求可望帶來爆炸性成長，十銓期許今年營收朝向創高峰邁進。

十銓總經理陳慶文表示，近期原廠幾次遭遇生產狀況，加上伺服器及5G手機的預期升溫，已經對合約價及現貨市場價產生影響，加上次世代主機內建儲存將全面轉向SSD的推波助瀾，2020年的價格可望回到比較健康的狀況。

展望2020年，十銓看好5G、AI、IoT、資料中心、伺服器及雲端串流等新興應用，未來尚有更多新需求，並預計遊戲機PS5、Xbox Series X、行動裝置及NB搭載SSD比重與容量滲透率等備貨需求將湧現。

(時報資訊)