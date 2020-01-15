聯發科(2454)今(15)日宣布，與法國電信大廠Orange合作，將該公司語音助理裝置(VAD)的處理平台MT8516用於最新亮相的Djingo智慧揚聲器中，聯發科為語音助理設備全球市佔率第一的晶片提供者，本次合作將為聯發科下一波IoT(物聯網)終端設備的成長動能再下一城，也為2020年IoT成長型產品帶來助攻。

聯發科資深副總經理暨智慧設備事業群總經理游人傑表示，聯發科語音助理裝置的晶片組可大幅提高產品的性能和功效，為Djingo智慧揚聲器及其他各款語音助理裝置帶來了最佳的AI功能，聯發科的晶片組驅動全球市場六成以上的語音助理產品，為用戶提供無縫的虛擬助理體驗。消費者日漸仰賴各種語音設備增加生活便利性，根據Juniper Research資料，目前全球使用中的的語音助理裝置已超過32億5千萬台。

MT8516是一款高效節能的處理器平台，專為支援雲端服務的智慧語音助理產品而設計，具有多種連結介面，可讓音效設備及麥克風陣列處理發揮出最強性能。藉由MT8516的完整的功能，Djingo虛擬助理將支援先進的人工智慧和自然語言處理功能，讓這款新的迷你揚聲器能夠為用戶提供優質的對話界面。

MT8516處理平台可有效地簡化晶片設計，加速終端產品的上市時間，同時減少了平台尺寸，從而實現了更小、更高效的產品設計。聯發科技的PowerAQ工具提供簡化易操作的圖像使用者界面，可用於信號流程設計和音頻參數調整，因此無需安裝數位信號處理器，將可降低成本與加快設計流程。

聯發科為全球智慧家庭系統提供智慧語音助理晶片解決方案，位居市場領導地位，包括亞馬遜智慧音箱Echo Dot、Fire TV Stick 4K、Google語音助理、阿里巴巴等都有聯發科技的晶片在其中，涵蓋全球智慧語音助理裝置的多項領導品牌，也為其IoT重要營運主軸之一。

(時報資訊)