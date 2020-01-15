《日股》憂美中貿易局勢，日經指數連3漲止步 15:402020/01/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）發布聯合聲明，明白表示美國和中國並沒有進一步調降關稅的協議，穆努欽更表示在達成第二階段貿易協議前，美國將維持對中國實施的關稅。在美中兩國即將簽署首階段貿易前，美方此番表態觸發獲利了結賣壓，周三日經225指數收跌0.45%，為23,916.58點，結束連續3天的漲勢。東證一部指數收跌0.54%，為1731.06點。 (時報資訊) #美國 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 財經 蔡勝選後美國兩個政治訊號 04:102020/01/13 論壇廣場 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 18:102020/01/13 財經 邁向國際！中女中攜手桑頓中學推雙聯學制 21:082020/01/13 生活 《國際經濟》萊特海澤：美中首階段貿易協議翻譯幾近完成，周三公布 10:172020/01/14 財經 美學者：簽署貿易協定不代表貿易戰結束 10:562020/01/14 兩岸 非農產品！美陸貿易協議將簽署 最大宗訂單曝光了 11:422020/01/14 國際 沒打完！貿易協議簽署前 陸《陶然筆記》透露新關鍵 07:002020/01/15 國際 僵局！美陸第一階段貿易協議 降關稅未達共識 09:282020/01/15 國際 陸媒駁斥美陸軍部長釣島部署高超音速導彈說 11:562020/01/15 兩岸 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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