美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）發布聯合聲明，明白表示美國和中國並沒有進一步調降關稅的協議，穆努欽更表示在達成第二階段貿易協議前，美國將維持對中國實施的關稅。在美中兩國即將簽署首階段貿易前，美方此番表態觸發獲利了結賣壓，周三日經225指數收跌0.45%，為23,916.58點，結束連續3天的漲勢。東證一部指數收跌0.54%，為1731.06點。

(時報資訊)