據最新實價揭露資料顯示，指標豪宅「皇翔御琚」11樓成交每坪210萬元，連續兩年都有實價成交紀錄，另一新豪宅社區「琢白」，則是13樓成交每坪208萬元，實價揭露的行情都站穩每坪200萬元以上的行情。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場受惠景氣復甦與換屋需求帶動，指標豪宅的交易仍維持偶有佳作的市況，觀察這些買方可能基於換屋或幫第二代就近購屋，甚至是有些新創或當紅的產業，企業主購置豪宅自用等等，還有少部分的企業主重複購入單一豪宅等，雖然投資或置產仍不興盛，但仍可以看到有許多豪宅有成交的實價揭露紀錄產生。

此次揭露的「皇翔御琚」，2019年的11月成交一戶，11樓成交每坪210萬元，總價為4.1億元，成交價格則是近7年以來最低的一次，每坪210萬元的行情和2018年每坪219萬元接近，房價修正後的實價行情約回到210萬左右，不過實價備註欄有載明屬於親友、員工或其他特殊關係間之交易。

至於「琢白」則是在2019年的9月，成交3億元每坪約208萬元，樓層約13樓，成交單價與2018年的11樓成交行情接近，實價行情也站在每坪200萬元以上。

(時報資訊)