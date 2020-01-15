小毛病拖到不能再拖，只能自嘗慘烈後果！一位中年婦人便秘、脹氣長達3年，卻自行買成藥處理，直到出現噁心、沒有食慾等症狀才去就醫。轉到婦科檢查時才真相大白，原來她已一肚子水，最後確診是癌末，狀況相當不樂觀。

婦產科醫師王樂明上電視節目《醫次搞定》分享案例，提到門診有一位50歲女性病患，她主訴便秘已3年，也常腹脹感到很困擾，不過，她都自行去藥房買成藥緩解，最後因為覺得噁心又胃口差，才上醫院求診。

婦人先到腸胃科檢查胃鏡和大腸鏡，檢查並無異狀，醫師開了一些消脹氣的藥物，但半年來不但沒改善，還肚子日益變大，後來被建議到婦科檢查，才找出真正的病因。

王樂明表示，婦人告知，最近肚子越來越大，而且搖起來還有水聲，感覺有一肚子的水。他聽了當下就覺得不妙，都出現腹水了狀況應該不好。經超音波檢查，發現她罹患卵巢癌，且已擴散出來，存活率只剩10%。

王樂明說，在婦科癌症中，卵巢癌初期症狀不明顯，但發現時大多為時已晚，癌症多第三、第四期，他呼籲女性若發現身體有不對勁，千萬別忽略這些警訊，最好去就診確認狀況。

(中時電子報)