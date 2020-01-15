農曆春節將至，不少民眾返鄉或國內旅遊都會選擇開車南北往返，HAPPY GO今(15)日攜手遠創智慧，推出點數兌換國道eTag儲值金的服務，4點就能兌換1元eTag儲值金，且兌換金額無上限。歡慶服務上線，即日起至2020年3月1日，成功註冊HAPPY GO會員並使用服務，即可享雙重好康，包括首次下載遠創智慧全新推出的行動裝置uTagGO進行會員註冊並申辦「uTagGO x HAPPY GO」聯名優惠，即贈送HAPPY GO點數100點；使用uTagGO APP的eTag智慧停車服務且累點成功，享點數加倍送！

根據統計，全台灣自小客車數量已突破800萬台，eTag用戶也突破714萬大關。HAPPY GO為服務1600萬會員與用路人，與uTagGO從用車使用國道及停車兩大需求出發，推出零頭點數就能兌換國道通行費的功能。除此之外，註冊uTagGO APP及申辦eTag智慧停車服務，也能累積HAPPY GO點數，並享有全台超過260處停車場進出免票卡、台北市路邊停車收費免持單至超商繳費的便利服務，讓「多元點數生活圈」的理念擴大至行車用途！另外，eTag代扣路邊停車費服務也正積極與各地縣市政府洽談合作，服務範圍可望再擴大。

HAPPY GO點數除兌換生活消費品、捐點做公益外，現在更多了行車用途的管道，只要下載uTagGO APP並成功註冊HAPPY GO會員，即可用4點兌換1元eTag儲值金，沒有開車的消費者，也可將點數移轉給有開車的親朋好友兌換儲值金，再也不用擔心點數因過期而浪費。

(中時電子報)