邁入第9年的台南市新化年貨大街，1月18至23日將於新化老街區隆重登場。今年總攤位數達170攤，再創新高，內容包括南北貨及百家好店伴手禮、年節百貨、各式美食及特色攤車，往年備受歡迎的可愛泰迪熊玩偶，今年再度出動，要讓大小朋友開心拍照打卡。
台南市府15日於新化武德殿舉辦新化年貨大街宣傳記者會，台南市長黃偉哲表示，新化年貨大街已經是一個品牌，今年除了攤位數創新高，還邀請了台南的親善大使，也是日本小姐選美第2名高橋紫微小姐來當代言人。高橋紫微在記者會上並帶來優美長笛演奏，贏得熱烈掌聲。
除了在大目降廣場草坪區設置巨型泰迪熊禁衛軍及燈飾專區，今年武德殿室內另有泰迪熊展示拍照專區，同時結合日本的立食文化，在周邊規畫造型立食區，方便民眾現場用餐。
摸彩活動也是新化年貨大街特色之一，今年主辦單位準備了可愛的大型泰迪熊玩偶、商品提貨券等多項大獎。此外，購物滿1500元送泰迪熊杯墊、滿2000元送蟋蟀創意零錢包、滿4000元送精美保溫瓶等紀念品。
(中時 )
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