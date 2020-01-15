國民黨2020大選大敗，今日召開敗選後第一場中常會，而場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，臺獨團體臺灣國也到場感謝吳主席。國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。

中常會外場面混亂，但會內目前已通貴吳敦義請辭案，而另外所提出的曾銘宗接任代理主席一案則遭到否決。

據悉，黨中央提出的總辭，包括吳敦義、兩位副主席曾永權及郝龍斌，以及「選務相關」一級主管，其中政策會執行長曾銘宗、考紀委會主委魏平政等人與選務無關，不在總辭之列；吳敦義因此在提案上批示由曾銘宗代理主席。

與會人士說，下午兩時開始的中常會一路平順，選舉檢討報告、主席補選及中常委改選等案件一路過關，不過在討論「總辭案」時，因曾銘宗的資格問題，因此「卡」住。

與會人士說，原本若由曾永權代理主席，就毫無問題，不過曾永權被納入「總辭」之列，即無法代理。

今天的中常會，12日就清空辦公室的曾永權也簽到，但後來離開會場。

稍後復會，多位中常委主張由曾永權代理，但因「總辭」案綁在一起，至下午四時尚未通過。

(中時電子報)