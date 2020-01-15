40歲女星葉璇曾演電視劇《再生緣》、電影《意外》，2015年她認愛男友「小默先生」，因自曝對話截圖，給男友暱稱是「最心愛的雞雞很大的寶寶」一事遭熱傳，去年7月葉璇和小默先生分手，昨(14日)她出席活動突然腫了一圈，又自曝目前有追求者，現在不是單身，看來已走出情傷邁向下段幸福。

葉璇父親是美國房地產商人，身家超過數十億，她當年參選「國際中華小姐」出道，曾和霍建華、劉愷威等男星傳過緋聞，2015年她被拍到和小默先生約會，葉璇隨即認愛，又因對男友的鹹濕暱稱曝光，一度引發熱議，然去年兩人因「感情的訴求不同」決定分開。

據《東網》報導，昨葉璇出席活動被和馬國明送作堆，葉璇說自己不是單身，已經有固定約會對象，談到小默先生，葉璇說已經在網上交代過，兩人因聚少離多分開，「之後年紀大點，不需要考慮事業時可能會再在一起」，她也透露仍想生小孩，已低調凍卵，希望有天還是能當媽，對未來十分樂觀。

(中時電子報)