一向跟蘋果很麻吉的川普，最近卻為了一件發生在去年12月彭薩科拉海軍基地槍擊案涉嫌人所使用的有密碼保護的iPhone手機一事，跟蘋果公司鬧翻了，還特地發了條推文：「我們一直在貿易和許多其他問題上幫助蘋果公司，但他們拒絕解鎖殺手、毒販和其他暴力犯罪分子使用的手機。」

川普在推文中也不忘寫道，「現在，他們必須挺身而出，幫助我們偉大的國家！讓美國再次偉大。」

週一，美國司法部長威廉·巴爾聲稱，蘋果公司沒有為彭薩科拉案解鎖槍手的兩部手機提供「實質性幫助」。在週一晚些時候發表的一份聲明中，蘋果公司回應稱，自己已經向美國執法部門提供了大量與槍擊案有關的訊息，但不會建立「後門」或專門的軟體來向執法部門提供更高的訪問權限。

蘋果公司表示，「我們否認蘋果在彭薩科拉案調查中沒有提供實質性幫助的說法。我們對他們的許多請求作出了及時、全面和持續的回應。」

這條由iPhone發出的推文還建議蘋果應該與美國聯邦調查局(FBI)合作，因為川普「一直在貿易方面幫助蘋果」。

此前，蘋果曾在2016年與聯邦調查局攤牌，當時美國司法部對蘋果提起訴訟，要求其幫助獲取賽義德·法魯克(Syed Farook)使用的一部手機。法魯克在加州聖貝納迪諾犯了導致14人死亡的大規模槍擊案。當時美國聯邦調查局找到了一個身份不明的私人供應商破解了手機的安全系統後，這場對峙就結束了。

川普當時在總統競選期間說，「我100%同意法院的意見。在這種情況下，我們應該解鎖（iPhone）。」

蘋果公司在接到傳票時，會定期向執法部門提供服務器上的訊息。蘋果公司網站上的統計數據顯示，自2013年以來，蘋果公司已經回應了超過12.7萬份來自執法部門的訊息請求。本月早些時候，蘋果公司的一名隱私官員表示，公司已經有團隊夜以繼日地工作，以回應執法部門的詢問。

(中時電子報)