台灣彩券於16日推出春節假期前最後一波新品，這6款刮刮樂新品總獎項超過1,844萬個，總獎金逾56億元。台灣彩券總經理蔡國基表示，從1月2日累計至今，刮刮樂已發行17款遊戲，總獎項超過4,060萬個，提供高達646個100萬（含）以上的獎項，要與民眾歡慶過金鼠年。

根據台彩統計，近期推出的17款刮刮樂中有6款新品包括中獎率100％、張張都有獎的「金鼠獎」，每張售價500元，共有10個頭獎300萬元。

蔡國基說，「發紅包」中獎率50％，有500個最高獎金10萬元；每張100元的「好運鼠不完」，最高獎金30萬元；還有廣受民眾歡迎的「金麻將」，每張售價300元，6個頭獎300萬元以及每張售價200元的「金鼠報喜」與每張售價100元、中獎率50％的「鼠年行大運」。

值得一提的是，其中一款「發紅包」中獎率50%，有500個最高獎金10萬元，蔡國基表示，該刮刮樂是採一套兩款的票面設計，而且第一次規畫填空區，讓民眾可以自由發揮創意，想要送出獨一無二紅包的民眾千萬別錯過！

蔡國基表示，他今年準備包紅包裡面一定有彩券，「發紅包」還可以填字，即可以包不一樣的紅包。蔡國基在記者會上特別示範在該款「發紅包」刮刮樂寫上，「哥發的不是錢，是挺您一整年的義氣」；另外，饒舌歌手婁峻碩則寫下「哥發的不是錢，是財！」

(工商 )