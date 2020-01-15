新竹縣政府、峨眉鄉農會為了促銷新竹縣優質柑桔產品，18、19日在新竹縣政府前廣場舉辦「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」，大力促銷柑桔。（莊旻靜攝）

新竹縣為柑桔的故鄉，縣長楊文科大力促銷桶柑。（莊旻靜攝）

新竹縣盛產柑桔類水果，吃法多元，還可加工製為甜點。（莊旻靜攝）

新竹縣為柑桔的故鄉，生產數十品種柑桔，讓民眾可品嘗不同風味。（莊旻靜攝）

橘子紅了！新竹縣政府、峨眉鄉農會為了促銷新竹縣優質柑桔產品，18、19日在新竹縣政府前廣場舉辦「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」，將全縣各式柑桔產品帶到縣府，還推出購買柑桔滿20斤可抽Gogoro VIVA電動機車的活動，以及寶寶抓柑桔計量賽等，鼓勵民眾選購柑桔作為春節「大吉大利」的伴手禮。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，去年底、今年初受到氣候影響，柑橘品質產量多且品質非常好，不過受限於今年過年特別早，因此面臨產銷壓力，他呼籲民眾多加利用過年前一周採購，他也拜託縣府、工商策進會及科技界、學校等團體採購，期望能達到往年的銷售盛況。

陳冠義表示，峨眉鄉農會成立「峨農魅力購」粉絲專頁，方便民眾透過網路訂購，現在也推出買滿800元就抽iphone 11 pro MAX的活動，活動至16日止，18、19日在縣府前的展售，也有現場購滿買20斤，就有機會抽gogoro viva的活動，陳冠義也表示，峨眉桶柑也可在農會直銷站、楓康超市選購，歡迎民眾採購在地優質農產品。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣為柑桔的故鄉，栽種面積達2400公頃，每年11月至隔年3月均是產期，其中以桶柑面積1403公頃最大宗，其次為海梨柑、茂谷柑及椪柑，他也鼓勵民眾採購在地生產的柑桔。農糧署北區分署長王安石也表示，新竹縣為全台柑桔主要產區，農業委員會現行政策也鼓勵農友採取有機耕種，在轉型期及轉型期後有每公頃3萬至8萬元不等金額補助。

在18、19日的「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」中，主辦單位準備Gogoro VIVA電動機車，購滿20斤的消費者即有資格參與抽獎，另外還有指定貼文留言按讚抽柑桔禮盒、臉書粉絲專頁按讚享柑桔美食、寶寶抓柑桔計量賽、活動限量紅包袋發放、茶花苗免費領取，於現場完成闖關蓋章還可兌換精美實用贈品等，大力促銷新竹縣生產的柑桔。

(中時 )