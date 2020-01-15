吳怡農理想型唯一條件曝光。（圖／翻攝自Youtube頻道,我不懂,你明白）

外型出色的吳怡農，投入選戰後擄獲不少粉絲，近日他參加Youtube頻道「我不懂，你明白」接受快問快答的挑戰，透露出自己的理想型僅這一個條件，讓不少網友在留言處暴動，甚至還有人開玩笑地回，咦！理想型條件說得不就是「她」？

吳怡農參加Youtube頻道「我不懂，你明白」的拍攝，一開場主持人就丟出幾個大家好奇的問題，「蔣萬安和你誰帥？」、「成為吳太太的首要條件是什麼？」，吳怡農思考後回答，「都帥！各有各的優點」、「理想型條件要有顆愛台灣與民主自由的心」。

而節目也祭出測謊機詢問吳怡農的「情史」與「理想型」，「初吻大約是在15、16歲發生的」，而主持人拿出印有「徐巧芯、高嘉瑜、黃捷、黃瀞瑩」的紙板詢問誰是你的理想型，吳怡農不加思索地說「當然是我們民進黨的高嘉瑜」，面對問題的機智回應，讓不少農夫農婦又被電到。

影片曝光後，引來不少網友留言，「歐買尬！好帥，聽到他聲音好療癒」、「農農真的講話很讚，人也很好又帥」、「被電到了」，後來也有網友戲稱，「熱愛台灣、民主自由的心....這不就是小英總統？這....是告白」。

(中時電子報)