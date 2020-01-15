八軍團564旅聯合兵種第一營新建營舍兩人房。呂昭隆攝

564旅聯合兵種第一營新建營舍四人房。呂昭隆攝

陸軍八軍團564旅聯合兵種第一營的新建營舍公開，全新的官兵餐廳，環境氣氛極佳，整個改變外界對部隊餐廳的觀感。伙房編制有18名官士兵，餐點設有熱炒區，不定時提供各式菜點。此外，官兵寢室都是2人或4人一間，官兵可以自己擺設，只要整齊即可。

陸軍八軍團表示，為落實官兵生活照顧，改善營舍住用品質，國防部積極推動老舊營區新建作業，裝甲564旅天山營區原房建物多為50年以上磚造及組合屋，已逾使用年限，新建營區於民國100年核定，104年2月開工，107年2月完工、12月正式啟用，同年更獲得內政部「綠建築標章銅級」殊榮，是兼具滯洪防災、節能減碳、綠能環保特色和優質生活環境的新式營區。

在寢室規劃，有別於過往「大通舖」的寢室空間，採2人或4人為一間寢室的空間設計，並配置木製單人床、櫃及書桌等新式陣營具，公共空間及休閒室，亦設置沙發、高腳椅、咖啡機、冰箱與各類書籍，提供官兵操課之餘休憩，讓官兵在戮力戰訓本務之際，能擁有「家」的溫馨感受與生活環境，也讓各界了解國軍致力改善軍中服役環境的用心。

(中時 )