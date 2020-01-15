行政院長蘇貞昌今天下午出席消防署「108年鳳凰獎楷模表揚典禮」。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今天下午出席消防署「108年鳳凰獎楷模表揚典禮」。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今（15）日下午出席消防署「108年鳳凰獎楷模表揚典禮」，媒體詢問蘇揆對大陸國台辦表示「台灣的前途要由全體中國人共同決定」的看法，蘇貞昌表示，台灣人民用選票清楚表示「台灣的前途，就是台灣人民決定」，這次蔡英文總統勝選連任，獲得這麼高民意的支持，更看出台灣人民堅定守護民主，要過自由民主的生活，希望「別的國家」不要妄加說長道短。

對於民進黨大勝，部份原因歸功於蘇內閣的執政有感，對此蘇貞昌說，非常感謝過去一年蔡總統信任執政團隊，行政院在歷任林全、賴清德院長打下的基礎上，我們行政團隊非常努力，全體閣員很用功，並且獲得立法院大力支持，才能做出一些成績，我們已經看到人民用選票給我們肯定、鼓勵，應該要繼續加油，「衝、衝、衝」。

至於內閣是否微調，蘇貞昌表示，內閣做出成績是大家分工合作、團隊努力，同時也是證明我們隨時反映民意、接地氣，我們的團隊因應總統新的施政目標及過去我們一貫做來的總總，還要繼續加油的各方面施政，我們要隨時都是機動、靈活，團隊合作接地氣，所以政策、人事都是隨時檢討因應。

媒體追問蘇貞昌，13日是否有到官邸和蔡總統談有關內閣總辭的事情？

蘇貞昌表示，我們基於對民意的尊重，並且讓蔡總統在新的任期要開展新的布局，所以依憲政精神提出總辭，但得到總統鼓勵、肯定跟慰留，我們會繼續衝。

另對5G標金已經超過1,300億，未來是否踩煞車或有其他規畫？蘇貞昌指出，競標是市場機制，我們對費率也會為人民嚴格把關，人民不會因為標金高低而擔心費率、費用，政府會就多出來的標金，會就5G的基礎建設及公益施作各個方面，縮短城鄉差距等，都會全面來關照，要讓台灣的5G產業走在世界的前端，同時也要讓先進產業服務面涵蓋更廣，這方面我們會做全面的關照。

(中時 )