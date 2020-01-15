農曆春節將至，新北市板橋區公所推出春節系列活動，包括15日起舉辦的板橋區農會年貨大街，16日府中456行政園區燈區點燈，大年初一起板橋慈惠宮、接雲寺還有贈送發財金及民藝表演等活動，參加走春集章活動還可兌換發財金紀念品，邀請民眾熱鬧迎新春、一路嗨到元宵節。

板橋區公所今天在市府舉辦「2020新北慶元宵—鼠來寶躍枋橋」活動開跑暨府中年節活動聯合宣傳記者會，由新北市板橋幼兒園小朋友帶來活力四射的開場舞蹈，預告春節活動。

板橋區長林耀長表示，今年府中地區年節活動有「春節好採買」、「點亮新古城」、「寺廟領福氣」、「晚會慶元宵」等四大特色亮點，1月15日首先由板橋區農會年貨大街打頭陣，16日府中456行政園區燈區將正式點燈，炒熱年節氣氛。

此外，大年初一慈惠宮及接雲寺將贈送發財金，慈惠宮初一至初五還有「民藝大街嘉年華」活動，國定古蹟林本源園邸則從大年初二起至2月1日，每晚展演「蝶舞光綴」互動光雕秀；元宵節前夕板橋區公所也將舉辦「手搖元宵送愛心」及「元宵藝文晚會」，元宵節當天還有接雲寺的元宵燈謎晚會」。

林耀長說，板橋區公所今年特別推出走春地圖闖關集章，串聯府中各單位舉辦春節及元宵活動，民眾於春節至元宵期間來到府中地區，除了好吃、好玩、好買、好拍，還能闖關集章兌換板橋區公所特製的發財金紀念品，活動資訊可至板橋區公所官網及活動粉絲專頁「板橋元宵節慶」查詢。

(中時 )