延宕多年的淡北道路第二階段環評案，15日通過環評大會審查，新北市長侯友宜親自到場感謝環保署、環評委員及所有關心本案的民眾與團體，工務局指出，淡北道路最快2021年可以動工，可紓解台2線交通問題，打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸的「救命道路」，並消除當地民眾長久以來的塞車惡夢。

侯友宜指出，台2線竹圍附近因為道路容量不足造成常態性的交通壅塞，一直是中央與地方亟需解決的問題，淡北道路興建案通過，解決淡水交通問題的三個重要方案健全後，將對新北市發展有莫大助益。

工務局表示，淡北道路預計2021年可以開工，通車後可大幅移轉既有穿越性車流後，原台2線將可進行人本交通環境改造，包括串連整體人行空間，優化沿線公車候車設施及空間；並釋放道路空間，增設公車專用道以滿足跳蛙及幹線公車增班等公共運輸活化管理。

也和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，為往來淡水、北投地區的穿越性車流提供更便利的交通，估計至少可以節省來往淡水和台北市間一半以上車程。

(中時 )