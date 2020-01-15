投資人觀望美中首階段貿易協議的實際內容，以及美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，在達成第二階段貿易協議前，美國將維持對中國實施的關稅，加深投資人的不安情緒，周三南韓KOSPI指數收跌0.35%，為2,230.98點，結束連漲4天的升勢。韓元跌0.08%，收在1,157.0兌一美元。

(時報資訊)