《韓股》觀望美中局勢，韓股連4漲止步 15:572020/01/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人觀望美中首階段貿易協議的實際內容，以及美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，在達成第二階段貿易協議前，美國將維持對中國實施的關稅，加深投資人的不安情緒，周三南韓KOSPI指數收跌0.35%，為2,230.98點，結束連漲4天的升勢。韓元跌0.08%，收在1,157.0兌一美元。 (時報資訊) #美國 #貿易 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 許家豪專欄－美伊衝突和緩，美中貿易協議重奪市場目光 04:092020/01/11 財經要聞 白宮：美中貿易協議15日簽署即公布全文 13:462020/01/11 國際 美中15日簽貿易戰初階協議 白宮當日公布全文 19:252020/01/11 財經 《韓股》看好美中本周簽貿協，韓股漲0.72％ 12:162020/01/13 財經 美中第一階段貿易協議 川普取得勝利也付出代價 14:392020/01/13 國際 美伊危機很大條 美中貿易戰不夠看 15:102020/01/13 國際 85度C美中台加速展店 今年上看60店 04:102020/01/14 產業．科技 《國際經濟》萊特海澤：美中首階段貿易協議翻譯幾近完成，周三公布 10:172020/01/14 財經 《日股》美中局勢樂觀＋日圓走弱，日股觸及4周新高 12:162020/01/14 財經 《韓股》美中局勢持續好轉，韓股漲漲0.5％ 12:162020/01/14 財經 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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