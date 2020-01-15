蘇花改於6日正式通車，遠雄悅來大飯店（2712）及遠雄海洋公園看好可望翻轉花東旅遊型態，宣布將逐步啟動18年來最大改裝，首波由海洋公園陸續啟用3大設施開跑，預計未來3年斥資逾2億元，全面強化場館、娛樂、餐飲、夜間體驗，搶攻每年逾百億觀光商機。

遠雄海洋公園總經理沈建劭表示，2018年入園人次約40萬，營收近4億元。去年入園達約52萬人次，年增達30％，營收4.6億元、年增15％。今年入園人次目標達60萬人次、營收達5.3億元，均較去年成長15％。

遠雄悅來大飯店總經理劉惠美表示，飯店去年含早餐的平均房價約4000元、平均住房率約43％，客層則以國旅占95％為大宗，今年規畫提升日本、韓國、東南亞市場旅客，目標將國外旅客占比提升至8～10％，使平均住房率提升至60％、平均房價提升至4100元。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生表示，花東地區在觀光資源上具備發展競爭力，但交通建設為最需改進之處，包括飯店、行程安排都不是問題，卻常因交通工具安排困難而喪失契機。如今蘇花改通車，縮短大台北至花蓮車程約1小時，可望翻轉花東未來旅遊型態。

武祥生指出，花東過往為須配合火車訂票開放時間的計畫性旅遊，透過提供安全便捷的交通選擇，可縮短民眾至花蓮的心靈距離，轉變為彈性出遊、短天期度假型態，甚至進一步帶動花蓮深度旅遊風氣，預估將帶動花蓮旅遊人次上看1300萬、每年創造逾百億商機。

對此，遠雄去年啟動飯店及海洋公園改裝計畫，鎖定強化娛樂體驗及在地元素連結，預計未來3年斥資逾2億元，逐步啟動18年來最大改裝計畫，在3～5年內分階段完成園區及飯店娛樂設備、餐廳及客房改裝。

首波配合蘇花改通車，遠雄海洋公園陸續啟用3大設施，包括全台首座虛實合一的「探險島水族館」、「奇妙海洋慶典」光雕環景劇場，並因應未來旅遊人潮提升，預計2月正式開放「電子票閘與線上購票系統」，提供最快速便捷的入園選擇。

遠雄海洋公園指出，目前正在進行最終測試的「電子票閘與線上購物平台」，讓遊客可透過網路購票及多元支付取得QR Code電子票，經由自由閘門驗票快速入園。預計2月正式啟用後，可使遊客減少40％以上的排隊等候時間。

此外，線上購票平台則提供最優惠、多元的門票方案，目前也整合商品訂購及夜宿水族館預訂功能，期盼從數位軟硬體全面升級，帶來不同的海洋公園新風貌。

為鼓勵更多遊客造訪花蓮，遠雄悅來配合1月底截止的國旅秋冬遊補助，即日起至3月底同步推出「冬季暖心，買1送1」及「限量閃購、700元入住」2大專案。遠雄海洋公園則在寒假春節期間，針對3～6歲兒童及大專院校學生祭出限定優惠，可望帶動一波入園商機。

(時報資訊)