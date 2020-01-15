硬是擠了出來！航空雙雄年終拍板定案，不讓長榮航空2.5個月專美於前，華航頂著去年苦吞虧損的壓力，原本年終獎金掛零，在企業工會纏鬥多日下，確定發出1.2萬元的年終獎金，另外今年起正職加薪700元，再搭配員工票升等豪經艙。

航空雙雄去年都遭逢罷工，華航是年初機師罷工、長榮是年中時空服員罷工，兩家營運及年終獎金發多少，備受各界關注，也難免被拿來比較。

長榮空服員6月底發動罷工，重擊長榮航第2季財報表現，但在勞資趕進度的努力下，第3季時快速恢復元氣，單季每股獲利0.26元，比第2季只有0.01元已大幅改善，累積前3季EPS為0.67元，發出2.5個月年終獎金，但比去年4個月縮水不少。

相較長榮「罷工仍賺錢」，華航前3季仍虧損3.46億元，預估就算第4季賺錢，全年也難逃虧損，在這種情況下，恐發不出年終獎金，遑論加薪，即便華航工會開出月薪加定額3萬元，或是定額6萬元兩個版本，但都被資方打回票。

在周一傳出年終「掛蛋」的壓力下，企業工會再度與公司協商，今日拍版定案，資方擠出正職及時薪員工一口價的1.2萬元年終獎金，另搭配加薪700元，以及員工票若豪經艙有空位，可免費升等或免選位費的優惠，企圖安撫員工情緒。

此外，由於年初機師罷工時，爭取到第13個月全薪，以飛安獎金形式發給，華航也將在3月其他員工增發飛安獎金，為全職員工3萬元、時薪員工1.5萬元。

華航企業工會表示，雖然協商結果無法盡如所有員工期待，未來會更加努力，繼續監督事業單位，不論在薪資制度、考績評比及獎金發放，盡力爭取更多的福利與保障。

(中時 )