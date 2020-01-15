中視、三立《綜藝玩很大》收視告捷，上周六在選舉開票氛圍中播出殺出重圍，當晚無線收視1.58，15到44歲有效收視高達1.93，有效排行全台第8名，是唯一擠進前20名的綜藝節目，在緊張選舉日帶給大家歡笑。

《玩很大》去年52周中，足跡踏遍全球23個城市，節目蟬聯48周收視冠軍，YouTube點閱率高達1億4千2百多萬次，中視、三立、東森、超視相繼播出有1002次。上周播出內容，邀請到跨年晚會上有極高討論度的性感女神安心亞，以及實力派偶像男星是元介，他們為電影《殺手撿到槍》宣傳，節目內容祭出超狠健康步道不NG挑戰，所有人痛到哀哀叫，觀眾也看到頭皮發麻。

黃鴻升（中）大嘆當爸不易。（三立提供）

為迎接農曆新年，本周播出首度規畫「爸爸帶我玩」的親子主題，由星爸帶著自己的小寶貝一起挑戰，親子互動的可愛模樣相當趣味，阿BEN、黃鐙輝、林佑星以及主持人黃鴻升帶著外甥一起參加，製作單位讓老爸們挑戰「誰先哄睡孩子」，結果反倒是錄影一天累壞的老爸們紛紛先睡著，萌娃們卻精神十足，讓爸爸快崩潰，連黃鴻升都大叫：「爸爸不好當。」

(中時 )