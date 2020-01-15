蔡英文總統的博士論文屢遭質疑，距追查蔡論文不遺餘力的學者團再爆料，2020總統大選的選後第4天，旅美學者林環牆表示，「美英外交部長稱蔡是博士是為配合西方國家的反中大戰略才有此說，但母校LSE卻沒說，顯然LSE知道事態嚴重，不敢輕言」，他也說明蔡論文新發現的疑點。

林環牆今(15日)在臉書PO文指出，美國國務卿和英國外相1月11日都不約而同以「博士」頭銜恭賀蔡英文連任總統。這個訊息別有深意。顯然，半年來，追查蔡英文選後第一槍？旅美學者再爆「論文門」重大破口！「假博士醜聞已引起美英外交部門關注」，而且他們的「情資單位應已掌握蔡英文是假博士的底細」。不過，據學者團研判，為了「反中大戰略，美英外交部門還是決定以『博士』頭銜挺蔡英文」。

同樣，我們( 學者團)斷定，「中國方面」方面應也已握有蔡英文「論文門的底細」。相較於美英外長的積極表態，英國倫敦政經學院則遲遲尚未發表賀詞，現在已是選後第三天。

或許就有人好奇，為什麼會有這樣的轉變？林環牆解釋，其實不難理解，因爲LSE現任校長Minouche Shafik清楚知道，「蔡英文並沒有在1984年取得博士學位。而且現在論文門調查的層級已逐步升高，突破口可能沒辦法再蓋住，所以學者團們初步相信，LSE校長應已感受到壓力」。林環牆最後強調，這幾天LSE校長會如何處理祝賀文，會一直密切注意。

(中時電子報)