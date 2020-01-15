DJ圓圓在17直播以DJ圓圓開帳號進行《17 Amor圓圓SHOW》直播開講，圓圓好人緣交友廣闊，每周開播將邀約不同友人到場一起直播對談，日前首播邀請到剛改以本名賴以琳推出個人數位單曲《我不是你的誰》的UNDER LOVER成員楊琳。

圓圓和賴以琳是相識6年多的好友，說起互相的第一印象，賴以琳稱讚圓圓：「她就是美女啊！」圓圓說：「他就很台啊，現在瘦身有成變帥哥了！」賴以琳說離他的理想目標68公斤還有6公斤得努力減掉，圓圓笑著稱讚：「你瘦下來，真的比較有把妹會成功的感覺！」賴以琳連忙制止圓圓爆料說出他的把妹秘辛。

圓圓身材姣好，坦言自己並不是易胖體質，沒什麼減重的煩惱，平時會靠騎ubike和收小腹走路兩招管理身材，感情方面，她難忘多年前男友劈腿的痛，至今仍單身，她透露最近身邊有追求者，但她還沒準備好投入，問及作風大膽直接的她有什麼想嘗試的瘋狂事？「會想交到男友，然後大方認愛閃瞎大家！」

(中時 )