彰化師範大學國文系系主任蘇慧霜的兒女都就讀彰師大國文系，巧的是蘇慧霜都擔任兒子、女兒研究計畫指導教授，兒子申請科技部計畫論文題目，竟與媽媽過去發表的論文著作雷同，科技部認定此案已違反學術倫理，不只書面告誡，更追回計畫補助款4萬8000元。

事件爆發，彰師大表示，7日才接獲科技部來文有關本校學生於大專學生研究計畫與成果報告引用他人成果，未經適當引註，經過校內會議討論，將依照科技部來函辦理相關事宜。

根據調查，蘇慧霜曾在2017年發表〈阿里山文學書寫的歷史脈絡〉，2016年發表專著《阿里山文學誌》，以及2014年發表專文〈森林詩語－阿里山詩歌裡的時空書寫〉、2013年專書《森林詩語－阿里山詩集》。

蘇慧雙的兒子目前就讀彰師大國文系，2017年由母親、蘇慧雙擔任指導教授，撰寫科技部大專生研究計畫〈日治時期阿里山文學研究〉，計畫執行期程是2017年7月到2018年2月，被質疑和指導教授發表過的高度雷同。

同時，蘇的女兒洪逸瑄也是彰師大國文系大學生，申請的科技部大專生研究計畫〈詩史、詩情、詩心－唐代奉和送金城公主適西藩應制詩研究〉，執行期間在2019年7月到2020年2月，指導教授同樣由蘇慧霜擔任。

科技部表示，兩個案子都是家長指導子女，違反利益迴避原則。也因為這起罕見的母親教授同時指導一雙兒女申請補助研究補助計畫，科技部因此修正〈補助大專生研究計畫作業要點〉第3點規定，學生及指導教授其相互間，不得有配偶或三等親以內血親、姻親之關係。

彰師大表示，違法倫理、利益迴避，經查是科技部去年12月26日針對「科技部補助大專學生研究計畫作業要點」修正案中才新增「學生及指導教授除應符合第一項資格外，其相互間不得有配偶或三親等以內血親、姻親之關係。」之規定。在此之前並無規定。因此有關蘇慧霜之研究計畫當時並未違反相關規定。

(中時 )