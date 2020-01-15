春節期間緊急物資袋裝有麵條、麵筋、八寶粥、旺仔小饅頭。（周麗蘭攝）

縣長張麗善前往斗六家樂福稽查年節食品的衛生管理。（周麗蘭攝）

縣長張麗善視察時拿起橘子祝福民眾新年快樂。（周麗蘭攝）

購買年節食品的原則。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善15日率消防局長林文山、衛生局長曾春美，前往家樂福等大賣場視察消防安全設備、春節食品聯合稽查，張麗善表示，衛生局自去年12月起啟動年節食品稽查專案，開立10家限期改正，經複查後均符合規範。

消防安全的檢查重點是設備是否符合規定、各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，業者自衛消防編組應變能力、防火區劃是否受破壞或拆除、防火避難設施及通道是否囤積貨物。

消防局長林文山表示，去年11月起檢查大賣場、超市約200家次，不符合規定場所都限期改善並追蹤。

衛生局長曾春美說，109年度年節食品稽查專案出動稽查人員前往位於本縣的熱搜年節食品製造業者、販售者、餐廳業者處，進行環境及製程衛生稽查共38家、檢查食品標示75件，有10家限期改正；並抽驗年菜及原料等計100件，有有3件不符規定，來源均為外縣市業者，已移請外縣市衛生局追蹤。

縣府社會處15日起也備妥春節期間緊急物資袋共420份， 讓家庭經濟困頓的民眾以及街友能夠過個好年，有麵條、麵筋、八寶粥、旺仔小饅頭。

若是街友則可再獲保暖物資袋，包括睡袋、保暖衣、暖暖包、襪子、手套等，有需要的民眾可就近前往鄉鎮市公所或派出所索取，也可打「1957」福利諮詢專線詢問。

(中時 )