本屆台灣總統大選，假訊息等「銳實力」滲透影響大選問題備受關注。不過在大選結果出爐、並由現任總統蔡英文創下最高得票數連任後，美智庫外交關係協會專家格蘭奇克指出，北京運用假訊息、影響媒體等手段意圖干預台灣大選，反而替蔡催出更多選票，彰顯「銳實力」被揭露後將遭遇「銳回應」。

外交關係協會（CFR）東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）13日在官網刊登專文指出，這場大選最值得探究之處，在於分析候選人如何藉由北京意圖影響台灣大選等行為而幫助蔡連任。

文章指出，去年6月香港爆發「反送中」抗爭，蔡總統陣營把握韓國瑜主張拉近兩岸關係、台灣選民擔心香港局面日後恐在台重現的心理，攻擊韓國瑜與北京走得太近。韓國瑜未實質回應，隨著香港反政府示威蔓延，韓國瑜與北京的關係成為競選一大包袱。

該文表示，北京希望藉由親中媒體配合政府指示，刊載對韓國瑜有利的宣傳性質報導，大選前臉書文章和YouTube影片也充斥假訊息，但台灣人愈來愈精明，逐漸培養辨識假訊息與政治宣傳的能力，也充分了解親中媒體的政治立場，這些手段似乎產生反效果。

此外，蔡對北京處理香港抗爭與在台散播假訊息採取強硬立場，可能也為自己與民進黨爭取到更多選票。因此，北京藉由假訊息與其他影響手段用過頭，最後可能促使更多台灣選民將票投給蔡總統與民進黨。

格蘭奇克最後指出，北京正在建立主管國際媒體與資訊事務的機關，但這不代表北京能成功控制其他國家資訊，促使他國支持大陸政策的目標。台灣常被視為北京未來如何運用媒體與資訊影響他國的指標，這場大選展現大陸的媒體與資訊戰略經常失敗。

(中時電子報)