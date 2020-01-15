醫師指出，麻辣鍋的椒紅素刺激腸胃黏膜所致，嚴重可能引起胃穿孔，緊急灌腸，以甘油等助排泄藥物先清空胃，緩解患者胃痛。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市16歲男高中生，竟為500元獎金勇挑超級麻辣麵，1碗下肚後，引發肚痛、昏倒險命危，經送醫後經電腦斷層掃描，男學生的胃部跟膀胱腫脹，疑似塞滿許多內容物，醫師指出，麻辣鍋的椒紅素刺激腸胃黏膜所致，嚴重可能引起胃穿孔，緊急灌腸，以甘油等助排泄藥物先清空胃，緩解患者胃痛。

據了解，這名男高中生日前報名參加，麵店業者舉行「超級無敵麻辣麵」活動比賽，在限定時間內吃下比賽指定的1碗麵，可獲得500元獎金，在朋友加油聲浪中，男學生忍辣飆淚吃完1碗麻辣麵後，還喝牛奶欲解辣，結果肚痛倒地，當場嚇壞圍觀民眾。

中山醫大附醫兒童急診科醫師謝宗學說，辣本身具有刺激性會引發胃酸，患者過度吃辣導致胃酸分泌過多，若不斷吃下許多東西，胃整個脹起來，如果胃酸過多且沒適當排空、囤積在胃裡，可能會導致胃潰瘍，或是胃穿孔等情形。

醫生呼籲吃辣民眾，麻辣鍋湯的椒紅素會刺激腸胃黏膜，胃潰瘍患者有可能引發胃穿孔，心跳加速、腹部灼熱，建議適度使用、不宜吃多，另痔瘡患者也須多加留意，吃辣後血管擴張，用力排便可能引起大量出血，胃不太舒服立即停止吃辣，以免身體造成傷害。

(中時 )