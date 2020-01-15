大陸電商巨頭阿里巴巴在香港第二上市不到兩個月，股東之一的Altaba（前稱雅虎、Yahoo）即宣布未來數天將悉數出售其所持有的阿里巴巴股票。受此消息影響，阿里巴巴港股15日盤中一度跌逾2％。

香港財經日報15日報導，根據先前的「完全清算和解散計劃」，Altaba自13日起，開始出售手上剩餘阿里巴巴ADR（美國存託憑證），先以平均每股229美元出售100萬股阿里巴巴ADR，套現2.29億美元，預計將在未來幾天完成出售所有阿里巴巴持股，並將每日披露相應的出售行動。

據阿里巴巴在香港上市招股書顯示，Altaba截至2019年9月底持有約4,000萬股阿里巴巴普通股，市值接近90億港元。Altaba在2019年4月已宣布尋求股東批准全面清算及解散，將出售其所持有的阿里巴巴股份。

阿里巴巴15日早低開後不久就跌破220港元大關，低見218.2港元，最終收報220港元，跌幅為1.61％。

(工商 )