獲得第54屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」的大霈(李霈瑜)日前接受公視兒少生態節目《台灣特有種》第二季邀請，替國寶級的「台灣寬尾鳳蝶」發聲。曾在第一季節目中配過「大圓斑球背象鼻蟲」英文版，當時充分展現出堅毅女漢子個性，大霈笑說：「這次導演強調要高冷、要覺得自己很美，所以我就把內心深處的自信拉出來放大一百倍，塑造出這隻寬尾鳳蝶的樣貌。」本集內容將於1月17日週五晚間6點在公視頻道播出。

談到和台灣寬尾鳳蝶有無相似之處，大霈自嘆不如，「好羨慕寬尾鳳蝶很有個性，只要在適合產卵的樹旁等另一半來求偶就好了，真是獨立新女性的代表！」自曝只要遇到有好感或喜歡的男生，就會慢慢去接近，一開始先傳簡訊，如果有見到面再拿出自己最討喜又自然的模樣去面對，直呼：「我就是一個會去追男生的女生，真的非常沒有志氣。」

去年以《水下三十米》拿下金鐘主持人獎，大霈強調潛水時手千萬要收起來，用眼睛去看就好，呼籲：「不管在水下或在陸地上都不要隨意觸摸所有可愛的生物。」此外更分享近期做了最有種的事情就是擔任電影女主角，以為自己什麼大風大浪沒見過，能夠見招拆招，「結果沒想到這大風大浪把我蓋的好慘啊！」但也自我勉勵，要用比較正向的態度去面對認為沒辦法突破的事情，努力走出舒適圈，大喊：「我接下來要挑戰三金！」

(中時 )