由邱志宇、高子涵、李宓等人主演，余銘峰監製、黃駿翔導演執導的《台北物語2-獲利者》在今天晚上進行首映，黃駿翔嗆聲續集內容更加荒誕，完全不照正常邏輯出牌，場場充滿笑料，絕對會讓觀眾二刷三刷，進戲院去一再回味到底自己看到了什麼，自信表示絕對會超過《台北物語》的票房一倍甚至兩倍以上。

黃駿翔曾擔任《台北物語》的攝影師，因此對於台北物語的邪典風格絕對一脈相傳，他還特別透露這部戲為了保留《台北物語》的邪典風格，特別自己親自掌鏡擔任攝影師自己打燈，並現場即時修改劇本，現場立即溝通指導演員如何現場即興發揮，導戲風格相當特殊。

黃駿翔（左）同時也是前作的攝影師。（黃駿翔提供）

47歲的黃駿翔進入影劇圈已經20餘年，拍攝過許多的廣告及製作過許多電視節目，他表示就是因為自己長年累積的經驗讓他可以快速的在去年七月用20天的時間就讓整部電影殺青，而且在殺青後的兩個月內馬上完成所有的剪接，包含後期工作，甚至於特效都是自己一個人親手完成。

黃駿翔表示對於《台北物語2-獲利者》的品質非常有信心，他認為這部電影邪典的程度絕對可以超過《台北物語》的導演黃英雄，他說雖然一跟二的導演都姓黃，但最大的不同是黃駿翔導演有屬於自己youtube個人頻道，叫作「黃導爆爆」，這次續集的官方預告就是放在黃駿翔個人頻道，歡迎觀眾朋友都可以來他的頻道留言跟批評指教。

(中時 )