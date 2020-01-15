大學學力測驗將於17、18日登場，為安定考生的心，僑泰高中特別在校內舉辦祈福儀式，並由校長溫順德為學生集氣、親點黃榜，祈求高三學生應試時能發揮實力、取得好成績。

在戰鼓隊壯闊的鼓聲中，僑泰高中學測祈福儀式展開。校長溫順德率領校內主任與學生們一一擊掌，接著致贈象徵「好兆頭」的橘子、包子及粽子等，分別祈求學生考試能「大吉大利」、「好運旺旺來」、「狀元及第」、「高中魁甲」。

緊接著，高三各班導師為學生掛上祈福卡，溫順德並親點黃榜、祝福考生能金榜題名。溫順德表示，學測是學生人生中很重要的一場戰役，透過師長們的集氣祝福，盼帶給考生好運氣，同時藉由儀式期勉學生在最後幾天保持正常作息、安定心神，定能打出漂亮的一仗。

除師長們表達祝福，高二、高一的學弟們也為學長姐打氣，在校園內高喊「祝福各位學長姐考試順利金榜題名」。校方強調，去年學校有3名學生錄取醫學院、考上國立大學者有140多人，今年盼再創高峰。

(中時 )