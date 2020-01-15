每逢冬末初春，300多株桃接李樹綻放白色花朵，形成雪白花海。（王文吉攝）

成串爆開的李花堆滿枝頭，隨風飄落，猶如春雪紛飛，極其浪漫。（王文吉攝）

成串爆開的李花堆滿枝頭，隨風飄落，猶如春雪紛飛，極其浪漫。（王文吉攝）

每逢冬末初春，300多株桃接李樹綻放白色花朵，形成雪白花海。（王文吉攝）

每逢冬末初春，300多株桃接李樹綻放白色花朵，形成雪白花海。（王文吉攝）

李花秘境盛開了！台中市新社區福興里林姓果農種植300多株桃接李，近日陸續綻放白色花朵，形成雪白花海，遠望猶如枝頭覆蓋皚皚白雪；由於聯外產業道路狹窄，且無停車腹地，福興里社區發展協會提供9人座接駁車服務，來回酌收100元車資，入園賞花另酌收清潔費。

新社李花秘境位於新社區福興社區，林姓果農40多年前利用嫁接技術，種植300多棵「桃接李」，每到冬末初春乍暖還寒之際，成串白色花朵從枝頭怒放。園主為方便採收，刻意將樹型矮化，每逢花季漫步園間小徑，雪白花瓣隨風飄落，猶如春雪紛飛，極其浪漫。

李花目前花況約7至8成，可再持續10天左右。當地居民彭文欽表示，李花秘境位於台21線附近，因通往果園的產業道路狹窄，花季期間管制車輛進出；民眾可將車輛停放在台21線3.3K附近，步行前往約3公里，或停放在鮭魚葡萄，轉搭接駁車前往，來回酌收100元車資。

(中時 )