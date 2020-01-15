新金寶董事長許勝雄今表示，過去談的5缺，現在人才是新政府要重視的，台灣教育對人才培育和產業發展是否是一致的，例如:工業4.0或是IOT等。而當人才供應不足以支撐人才需求時，政府應該更大幅度放寬國外人才來台，是否有更好的機制和誘因等，人才是讓台灣知識經濟再度引領風騷的關鍵。新金寶集團今年的資本支出會比往年多，包括淡水，平鎮和觀音及泰國和岳陽都將擴廠。

許勝雄對於2020年經濟發展抱持信心，他指出，美中順利簽署第一階段貿易協議後，直至美國總統大選前，應不至於出現新的狀況，有助於穩定全球消費信心；而台灣有許多優勢、人才，雖然2020年還有地緣政治、貿易衝突、保護主義等不確定性存在，整體而言，應該會往正面發展。

談及兩岸議題，許勝雄表示，這不是短時間可以解決的事情，期許兩岸政府、領導人，都能用比較長遠心態、寬闊的想法來看待世界局勢演變，朝兩岸「合則利」的方向前進。台灣出口中有4成是到中國，維持兩岸和平，有助於產業鍊順利推動，兩岸企業合作密切有助合平。兩岸政府都應減少對和關門等不好的現象。

許勝雄指出，政府應積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及簽訂更多自由貿易協定（FTA），這是攸關台灣國際競爭力的重要議題，否則和韓國、越南、新加坡相比，台灣招商引資的力度會被弱化。台灣若不能加入經濟體，就沒有誘因招商引資，更遑論改善薪資貧富差距縮小，和世界經濟區塊的接軌。

(時報資訊)