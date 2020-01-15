針對民間團體質疑數位身分識別證的法律規範不足，恐有侵害民眾隱私的風險，對此，內政部表示，政府會聽取各界意見，做好對個人隱私及資安的保護工作，完備相關法規規範，以最嚴謹的態度，審慎推動數位身分識別證。

內政部指出，數位身分識別證是國民身分證結合自然人憑證，使用時與自然人憑證一樣，不會在憑證中心留下任何紀錄；由於晶片已存有個人身分基本資料，無須連回內政部取用個資，內政部不會留存民眾使用紀錄，絕對不會有政府監控的問題。

關於數位身分識別證所涉及個資保護、資訊安全以及自然人憑證的電子簽章等事項，內政部將分別遵循相關保護規定辦理，足以建構一個綿密的防護網；此外，數位身分識別證與紙本身分證一樣，只有身分識別的用途，卡面資料比現行國民身分證更少，防偽功能較現行身分證更高，晶片資料會透過加密保護，須民眾輸入讀取碼或密碼才能取用。

內政部強調，晶片作業系統、資通產品等均必須符合國際標準，晶片私密金鑰對產製是依據自然人憑證的相關規範辦理，金鑰對須在晶片中自行運算產生，確保私密金鑰無法匯出、重製，任何人都無法取得該私密金鑰，也無法被製卡廠商掌握私密金鑰。

(中時 )