爭議23年的淡北道路環評案，今終於在環評大會通過！環保署下午召開環評大會，新北市長侯友宜全程參與，在經過1個半小時審查，環評大會主席、環保署長張子敬宣布全案通過。淡北道路確認過關，侯友宜在會後表示，預計今年底開始動工，力拚2023年完工。

淡北道路預定路線起點自新北市淡金路與中正東路口起，南至台北市大度路三段、立德路交會點，路線主要是沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊，全長約5.4公里，除了與淡海輕軌共構、跨越關渡大橋2處採高架路段，其餘皆是平面雙向4線道。

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