淡北道路環評終過關！侯友宜：力拚2023年完工 16:222020/01/15 工商 邱琮皓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 爭議23年的淡北道路環評案，今終於在環評大會通過！環保署下午召開環評大會，新北市長侯友宜全程參與，在經過1個半小時審查，環評大會主席、環保署長張子敬宣布全案通過。淡北道路確認過關，侯友宜在會後表示，預計今年底開始動工，力拚2023年完工。 淡北道路預定路線起點自新北市淡金路與中正東路口起，南至台北市大度路三段、立德路交會點，路線主要是沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊，全長約5.4公里，除了與淡海輕軌共構、跨越關渡大橋2處採高架路段，其餘皆是平面雙向4線道。 (工商 ) #環評 #道路 #大會 #侯友宜 #路線 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄第五選區 侯友宜力挺黃柏霖 李昆澤車隊掃街 04:102020/01/11 地方新聞 侯友宜現身投票 到場先找「三寶」 10:562020/01/11 政治 侯友宜連任最大威脅公主復仇 蘇巧慧劍指新北市長 01:512020/01/12 政治要聞 國民黨大敗 侯友宜自責：選不好原因只有1個 11:542020/01/12 政治 新北黨部主委請辭 侯友宜：責任在我身上 15:252020/01/12 政治 新北慘敗 侯友宜自責努力不夠 04:102020/01/13 地方新聞 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 接任國民黨主席？侯友宜這樣說 12:062020/01/13 政治 國民黨內部問題 侯友宜：齊心協力迎刃而解 16:402020/01/13 政治 學者：環評缺少專業人員 淡北交通問題恐難解 15:312020/01/15 生活 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 慘！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 即時 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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