富邦悍將新教頭洪一中擔任「6搶1東奧資格賽」中華隊總教練大致確定，只差最後一道拜會富邦球團的程序。中職今（15）日透露，明天下午4點將在體育署舉行記者會，由署長高俊雄、中職會長吳志揚、中華棒協理事長辜仲諒出席，共同宣布這項決定，但洪一中則不會出席。

中職秘書長馮勝賢今日上午專程南下，到高雄燕巢的富邦春訓基地拜會洪一中，雙方晤談約1小時。馮勝賢表示，過程十分順利，除了轉達選訓委員會決議，並代表體育署、中職、棒協，邀請洪總出任6搶1中華隊總教練。

洪一中日前在富邦悍將開訓時坦言，接不接中華隊總教練由公司決定；富邦球團昨亦發表聲明，在不影響球隊正常運作的大前提下，全力配合及支援洪一中再度出馬接下重擔。馮勝賢說，為了讓洪總無後顧之憂，今天特別向他解釋聯盟等單位將提供哪些協助？例如徵召業餘球員以及無合約的旅外球員前來助陣等。

馮勝賢又說，富邦悍將願支持洪總接下中華隊兵符，為表達尊重與感謝之意，下午他會與體育署長高俊雄拜會富邦領隊蔡承儒，正式提出邀請，並對相關事宜詳加說明。而且不只洪總一人，屆時其他富邦教練也會有人隨洪總加入中華隊教練團，在這段期間球團如需要協助，聯盟也會全力以赴。

馮勝賢強調，邀請洪總出任中華隊教頭是國內棒壇大事，中職和體育署、棒協必須對富邦悍將與洪一中表達絕對尊重，因此要走完全部程序，完成拜會晤談再正式對外宣布這項任命，才能顯示誠意。

(中時 )