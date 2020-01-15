韓國海警去年在西部海域（黃海）共查扣外籍非法越界漁船115艘次，較往年減少，韓國國內漁民在黃海海域的漁獲量相對增加。

南韓聯合新聞通訊社指出，韓國海洋警察廳今天表示，2019年共盤查1161艘外國漁船，扣下其中越界捕漁的115艘，占比9.9%。被扣漁船數2016年248艘（21.2%）、2017年160艘（15.5%）、2018年136艘（13.3%），呈逐年遞減趨勢。

報導指出，去年在西部海域專屬經濟區（EEZ）捕撈的外籍漁船每日平均196艘，與2016年的214艘水準相當，但是非法捕漁的比例下降10個百分點以上。

據國立水產科學院調查，以去年11月底為基準，西部海域漁獲量約為46萬1289公噸，比2018年同期增加7萬4701公噸，增加率達19.3%。

西部海域出產的玉筋魚、魷魚、黃花魚等6大魚種去年捕撈量達到6萬1976公噸，較2018年增加50%以上。

(中央社)