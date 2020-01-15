林良齊／台北報導

針對大聯大公開收購文曄公司至多30％股份案，公平會今天通過，依現有事證及大聯大公司財務性投資等說明，尚不須向公平會申報結合，但也指出，若未來大聯大公司變更前開聲明、承諾或陳述事實或行為，仍須於事實發生或行為前，向公平會再行請釋或提出申報。

公平會表示，據大聯大公司108年12月6日修訂公開收購說明書所載，大聯大公司自108年11月13日至109年1月30日止公開收購文曄公司股份至多30％股權，尚未達文曄公司有表決權股份總數三分之一，此部分難認符合公平交易法第10條第1項第2款結合型態。

公平會指出，再據大聯大公司提出5點承諾包括將依通知出席並參與表決；獨立行使股東權，不與任何第三人約定共同行使表決權；在大聯大公司取得文曄公司股權後，文曄公司依法召開股東會，大聯大公司均不對外徵求委託書，取得超過大聯大公司持股以外表決權；大聯大公司對於文曄公司持股，將維持不高於30％股數，不再在資本市場加購文曄公司股票；大聯大公司不會提名或參選文曄公司董事等5點聲明及承諾。

公平會指出，大聯大公司12月19日至公平會陳述表示該公司不會在文曄公司本屆董事任期內，在股東會上提出涉及文曄公司業務經營及人事任免提案，股東會上有關涉及文曄公司業務經營及人事任免提案，該公司將不行使表決權。尚不足以認定大聯大公司將有控制文曄公司業務經營及人事任免可能性，故應尚未符合公平交易法第10條第1項第5款結合型態。

公平會強調，公平交易法就事業結合審查採事前申報異議制，倘未來大聯大公司變更前開聲明、承諾或陳述事實或行為，仍須於事實發生或行為前，向公平會再行請釋或提出申報。

(中時 )