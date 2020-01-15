政治立場傾綠的兩岸政策協會15日公布大選後民意調查結果指出，59.5%民眾對於蔡英文處理兩岸事務「有信心」，另32.8%「沒有信心」。有59.8%民眾認為中共應該與民進黨重新對話，僅20.5%民眾認為不應該。而國民黨主席接任人選，有近半數最看好朱立倫，候友宜與韓國瑜則以較大差距落於2、3名。

兩岸政策協會民調發現，59.5%民眾對於蔡英文處理兩岸事務「有信心」，另32.8%「沒有信心」。（圖／兩岸政策協會）

據《中評社》報導，兩岸政策協會今日公布「2020總統大選選後調查」民意調查結果還指出，針對1月11日蔡英文勝選後的發言與表現，66.1%民眾表示滿意，16.2%不滿意；60.8%民眾對於蔡英文處理外交事務有信心，33.0%沒有信心。此外，65.7%民眾看好蔡英文未來4年的執政，僅27.6%不看好。

兩岸政策協會民調針對中共與民進黨重啟對話態度的調查結果。（圖／兩岸政策協會）

民調結果還顯示，蔡英文向北京當局提出「和平、對等、民主、對話」4個原則，獲得78.0%的國人支持，至於6成左右的民眾認為中共應該與民進黨重新對話。

在詢問民眾誰會接任國民黨黨主席的問題上，45.6%民眾看好朱立倫接任黨主席，侯友宜居第二，為12.7%。韓國瑜第三，為8.1%。

此民調訪問是1月12日至13日進行。受訪成功樣本1080位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時電子報)