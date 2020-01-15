國民黨2020大選大敗，15日召開選後首次中常會，推舉中常委林榮德（左）代理黨主席，立院黨團總召曾銘宗（右）暫代祕書長。（黃世麒攝）

國民黨2020大選大敗，15日召開選後首次中常會，黨部氣氛低迷。（黃世麒攝）

國民黨2020大選大敗，15日召開選後首次中常會，一波波人事風暴正席捲而來，中常會舉辦的中山廳會議室外，保全戒備森嚴，嚴格管制進出人員，氣氛詭譎。（黃世麒攝）

黨主席吳敦義（前排左）為敗選負責請辭下台，黨務一級主管也全數去職；中常會結束後，吳敦義走下樓，落寞的神情與一旁的激烈布條形成強烈對比。（黃世麒攝）

青年軍混入黨部大樓直搗會議室外抗議，留下綁有「清黨」白布條的氣球高懸在大廳天花板，黨工用長竿將氣球搓破後取下。（黃世麒攝）

青年軍混入黨部大樓直搗會議室外抗議，手舉標語高喊「老賊下台」，黨工們上前阻止，爆發激烈口角衝突，場面一片混亂。（黃世麒攝）

青年軍混入黨部大樓直搗會議室外抗議，手舉標語高喊「老賊下台」，與國民黨中常委林杏兒（右一）發生口角，黨工們也上前阻止，場面一片混亂。（黃世麒攝）

青年軍混入黨部大樓直搗會議室外抗議，手舉標語高喊「老賊下台」，與國民黨中常委林杏兒（右三）發生口角，黨工們也上前阻止，場面一片混亂。（黃世麒攝）

林榮德代理國民黨主席。(黃福其/攝影)

林榮德代理國民黨主席。(黃福其/攝影)

國民黨今天下午召開敗選後首次中常會，黨主席吳敦義率一級主管在會中「總辭」，原提案由不在總辭之列的執政會執行長曾銘宗代理黨主席，不過討論過程發現曾銘宗不符黨章及人民團體法的代理資格，最僅通過總辭案。中常會由曾銘宗以代理秘書長身分繼續主持，最後決定由中常委林榮德代理國民黨主席。林榮德是冠軍建材集團董事長，並曾任國大代表。

吳敦義在下午四時許總辭案通過後，隨即離開中央黨部。據悉，在討論，原有中常委認為應由曾永權代理，不過黨中央認為總辭案包括曾永權在內，曾永權無代理資格。早於12日就清空辦公室的曾永權今天也出席中常會，但後來先離開。

黨中央人士指出，吳今天主持中常會，先進行選戰檢討報告，接著討論主席補選、中常委改選提案，過程順利，但隨即討論的「總辭」案及進行指定代理主席，因出現爭議，中間兩度休息，最後沒找出代理主席人選，改由曾銘宗代理秘書長至新任黨主席產生。

今天通過總辭案，包括吳敦義及副主席曾永權、郝龍斌及副秘書長兼組發會主委杜建德、副秘書長蔡正元及張顯耀、文傳會主委程美華、行管會主委邱大展，及革實院長林火旺，一併請辭。

(中時 )