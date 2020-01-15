國民黨今天下午召開敗選後首次中常會，黨主席吳敦義率一級主管在會中「總辭」，原提案由不在總辭之列的執政會執行長曾銘宗代理黨主席，不過討論過程發現曾銘宗不符黨章及人民團體法的代理資格，最僅通過總辭案。中常會由曾銘宗以代理秘書長身分繼續主持，最後決定由中常委林榮德代理國民黨主席。林榮德是冠軍建材集團董事長，並曾任國大代表。
吳敦義在下午四時許總辭案通過後，隨即離開中央黨部。據悉，在討論，原有中常委認為應由曾永權代理，不過黨中央認為總辭案包括曾永權在內，曾永權無代理資格。早於12日就清空辦公室的曾永權今天也出席中常會，但後來先離開。
黨中央人士指出，吳今天主持中常會，先進行選戰檢討報告，接著討論主席補選、中常委改選提案，過程順利，但隨即討論的「總辭」案及進行指定代理主席，因出現爭議，中間兩度休息，最後沒找出代理主席人選，改由曾銘宗代理秘書長至新任黨主席產生。
今天通過總辭案，包括吳敦義及副主席曾永權、郝龍斌及副秘書長兼組發會主委杜建德、副秘書長蔡正元及張顯耀、文傳會主委程美華、行管會主委邱大展，及革實院長林火旺，一併請辭。
(中時 )
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