全國約35萬名公務員的年終獎金1.5個月今天入帳，另外，還有考績獎金，甲等一個月、乙等0.5個月，合計最高可領到2.5個月獎金，由於考試院規定考績獎金甲等比例上限75％，因此，約75％的公務員在農曆過年前可領到2.5個月的獎金。

行政院人事行政總處官員表示，各機關公務員考績獎金，甲等比例上限75％。據了解，各機關平均約有75％公務員可領到一個月的考績獎金，加上年終獎金1.5個月，換句話說，全國約75％的公務員在農曆過年前可領到2.5個月的獎金。

人事行政總處官員指出，公務員的年終獎金是在今天統一入帳，至於考績獎金，各入帳的時間各機關不一，但原則上在過年前都會入帳。據悉，由於公務員的考績是由各機關核定，各機關作業時間不一，因此考績獎金入帳的時間也不一。

為了讓公務員好過年，行政院在過年前十天左右撥付公務員年終獎金。另外，由於年關將近，各縣市現金需求孔急，因此紛紛向中央申請調頭寸，行政院主計總處日前已啟動地方政府年關資金調度機制，以因應各縣市向政院調頭寸，中央總共調度702億元給地方，支應員工薪資、年終獎金、退休撫卹等人事經費。

(工商 )