農曆年傳捷報，投資台灣事務所15日核准7家中小企業擴大投資約14億元轉型升級，包括台灣精密齒輪工業、揚鋼鑄造、德昱企業、普家康興業、協鈦科技、欣美實業、尚洪公司。

投資台灣事務所說，「中小企業加速投資行動方案」實施後，通過128家中小企業投資約547億元，帶來5,459個就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動336家企業投資約8,603億元，創造71,238個本國就業機會，後續還有超過80家排隊待審中。

投資台灣事務所指出，揚鋼鑄造專注於大型鑄件上，主要供應知名電子科技與高精密工業設備廠，由於生產空間不敷使用，將投資逾4億元在彰濱工業區建置新廠擴充產能，導入智慧自動化製程提升良率。藉此次升級轉型，更可改善工作環境，未來也將跨足離岸風機鑄件，可新增40個本國就業機會。

投資台灣事務所表示，普家康興業致力淨水器與濾材設計開發，由於台中現有廠房已不足以因應高度競爭與客製化需求，決定在嘉義大埔美工業區投入逾2億元籌建第三座工廠，佈建智慧自動化產線，瞄準下一世代淨水器與組裝零配件，可為大嘉義地區帶來46個本國就業機會。

(工商 )