香港旅發局15日公布，2019年初步訪港旅客數量為5,591萬人次，年減14.2％。2019年上半年訪港旅客增長13.9％，但受到「反送中」事件影響，旅客數量自7月起下跌，下半年整體訪港旅客出現39.1％的跌幅。

香港信報15日報導，各客源市場的2019年全年訪港旅客均出現下跌，其中大陸及短程市場分別下跌14.2％及18.7％，長途及新市場則下跌12.7％至13.5％。而2019年整體訪港過夜旅客也下跌18.8％，降至2,376萬人次。

香港旅發局主席彭耀佳表示，雖然過去一年，香港旅遊業面對極大挑戰，但相信香港能面對逆境。香港旅發局已在多個短程市場，包括印度、印尼、韓國等展開宣傳，也已準備將宣傳推展至其他市場，如日本及長途市場等。同時，旅發局正積極籌備，於全球多個客源巿場展開大規模的宣傳推廣，重建香港旅遊形象，振興香港旅遊業。

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