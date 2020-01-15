農曆春節備受矚目的就屬福袋活動，漢神巨蛋購物廣場將於1/25(週六)大年初一推出「鼠鼠好威福氣袋」活動，大手筆送出市價54.9萬TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車一台、高級住宿券等多項好禮，獎品總市價超過百萬。漢神百貨則推出漢神超集卡友只要扣點及500元現金，就有機會把現金8.8萬帶回家。

漢神兩館汽車、現金好禮雙重送，要讓消費者在開春第一天獲得新年好福氣。為了讓更多消費者能參加福氣袋活動，漢神巨蛋福氣袋除了漢神超集卡會員持卡加現金300元購買鼠鼠好威福氣袋，可獲得漢神巨蛋300元禮券及抽獎券1張，另首次推出限量2千份「人人皆可購」，非卡友的消費者可以現金500元購得內含500元禮券及抽獎券1張的福氣袋。

此次，漢神巨蛋特別推出搶先購活動，於1/16(四)~1/23(四)期間可提早購買福氣袋，前1千名購買者還可獲得幸福米1份，大年初一當天還可再次購買，讓你好運翻倍，同時持抽獎券及消費滿1,000元發票還可兌換限量特展票券1份，滿滿好禮在新年一開始通通回饋給消費者，大年初一快來漢神巨蛋試手氣。

漢神百貨的鼠運亨通開運袋活動，大年初一當天開賣至16:00截止，卡友只要持漢神超集卡扣10點再加現金500元，即可購買好運袋1份，好運袋內含抽獎券1張及500元禮券，即有機會抽中現金8.8萬元或市值78,000元的Begreen沐意森活律動機、住宿券、餐券等獎項，早鳥購買前500名可抽驚喜好禮一份。消費者可上午抽汽車、下午抽現金，雙倍福運迎新春。

另外，除了大年初一福氣袋，漢神巨蛋更於2/6(四)~2/8(六)加碼推出「福氣加碼抽 好運袋著走」活動，消費者可持活動當天消費滿300元發票即可兌換福氣加碼抽獎券1張，並於2/8(六)當天抽出市價89,900元PGO J-bubu跑車特仕版機車及各項家電得主。2/8(六)當天前200名兌換者還可獲得特展票券1張，若大年初一「鼠鼠好威福氣袋」沒中獎，抽獎券也別急著丟，消費者可持未中獎之抽獎券兌換可再加贈抽獎券1張。漢神巨蛋金鼠年1、2月福氣不間斷，今年最超值的福氣袋，過年到漢神一起將百萬福氣通通袋回家。

(工商 )