公平交易委員會15日委員會議通過，有關大聯大公開收購文曄至多30％股份乙案，依現有事證及大聯大財務性投資等說明，委員們認為，尚不須向公平會申報結合。

公平會解釋，依照事業結合倘符合公平交易法第10條第1項結合型態之規定，又合致同法第11條第1項之申報門檻，且無同法第12條除外規定之適用情形，均須依法事前向公平會提出申報；倘若事業間未合致同法第10條第1項各款之結合型態，該等事業即不負有事先向公平會申報結合的義務。

據大聯大公司去年12月6日修訂之公開收購說明書所載，大聯大公司從去年11月13日至今年1月30日止公開收購文曄股份至多已發行普通股股份總數30％股權，尚未達文曄公司有表決權股份總數三分之一，此部分難認符合公平交易法第10條第1項第2款之結合型態。

另外，參據大聯大公司本次公開收購說明書所稱，這次收購係以財務性投資著眼，並提出文曄公司依法召集之股東會，大聯大公司均將依通知出席並參與表決；在大聯大公司取得文曄公司股權後，將獨立行使股東權，不與任何第三人約定共同行使表決權，亦不自行向主管機關申請召集或與任何第三人共同協力召集股東會；在大聯大公司取得文曄公司股權後，文曄公司依法召開之股東會，大聯大公司均不對外徵求委託書，取得超過大聯大公司持股以外之表決權；大聯大公司對於文曄公司之持股，將維持不高於30%之股數，不再在資本市場加購文曄公司股票；大聯大公司不會提名或參選文曄公司之董事等5點聲明及承諾。

委員認為，依照現有事實及資料，尚不足以認定大聯大公司將有控制文曄公司業務經營及人事任免之可能性，故應尚未符合公平交易法第10條第1項第5款的結合型態。

公平會強調，公平交易法就事業結合之審查採事前申報異議制，倘未來（不限於文曄公司本屆董事任期內）大聯大公司變更前開聲明、承諾或陳述之事實或行為，仍須於事實發生或行為前，向公平會再行請釋或提出申報。

(工商 )