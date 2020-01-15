年關將近，又到了發放年終獎金的時刻，年終獎金除了犒賞自己之餘，元大投信建議每年別忘了提出一部分拿來做投資，台股高殖利率亮點傲視全球，吸引內外資搶進，法人建議，投資人鎖定台股具配息機制基金、高股息標的，像是元大台灣卓越50基金、元大台灣高股息基金。

全球處於低利率環境，且預期還將維持一段時間，追求優質收益將是投資重要主題。台灣加權股價指數從2011年至2019年底現金殖利率平均4.23%，居全球之冠，吸引全球投資人目光。

觀察2000年以來，除了2008、2011及2018年外，外資年年買超台股，根據台灣證交所統計，截至2019年底，外國資金持有台股比重來到42%，為過去20年以來新高點。

同時，美股走出長達10年罕見多頭，台股目前也維持史上最長萬點行情，雖然全球景氣不見立即性衰退危機，然全球股市位於相對高點，還是有人對股市有疑慮。不妨考慮定期定額申購基金或ETF，免去擇時擇股煩惱，不論甚麼時候都適合開始投資。並建議鎖定台股傲人殖利率優勢，選擇股息主題基金。

元大台灣卓越50ETF基金（0050）為布局於台股市值前50大企業，充分掌握台股成長動能；另外一檔元大台灣高股息ETF基金，從台股市值最大的前150支上市股票中，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股，兩檔基金都有配息機制，成立至今，歷史數據顯示每次配息後都順利填息，吸引26萬以上受益人，成為最具代表性台股ETF。

0050目前價格逼近100元，如果不想一次投資10萬元，可以轉而投資元大台灣卓越50連結基金，同樣能參與主基金元大台灣卓越50，並且能以小額申購例如單筆1萬元或者定期定額投資。

尤其連結基金有配息/不配息級別可以選擇，看好台股未來成長性的投資人，尤其建議選擇不配息級別，等於將股利自動滾入再投資，加速資產累積速度。

回顧近十年數據資料，任選一個月的第一個營業日，單筆進場臺灣50報酬指數，不間斷投資五年後出場，平均報酬率約57.8%。如果不想一次將年終獎金全數投入，可多利用元大投信多元電子交易機制，選擇定期定額或單筆逢低進場，協助自己聰明理財。

專家提醒，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。模擬結果不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，且基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

(工商 )