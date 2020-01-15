北港大復戲院進行電影首映，現場展示早年放映器具。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮大復戲院經雲林縣政府修復活化，14日晚間進行閒置20餘年後的電影首映會，吸引民眾重溫舊夢，15日縣府表示未來將不定期播放電影，同時引進小型舞台劇、藝文展演，重現老戲院的生命力。

嘉義縣大林萬國戲院重建發起人江明赫與天馬行空數位公司，共同推動台灣老戲院重生運動，14日晚上與民眾相約大復戲院，播放電影《王牌辯士》，吸引近百人觀賞，體驗早年的電影文化與時代氛圍。

《王牌辯士》由日本電影界金獎導演周防正行執導，是最新的院線片，講述100多年前日本黑白無聲電影文化，電影辯士們如何把劇情講得精彩生動、擄獲觀眾的心。

雲林縣文化處長陳璧君表示，北港鎮堪稱是台灣極具古早人文風情的地區之一，早期電視機不普及，看電影是大家首選的娛樂活動，全盛時期鎮內有大復、北港、振興、國賓4家戲院，顯示當時電影受歡迎的程度。

其中大復戲院落成於日據昭和2年(1927年)，當時稱為北港座，為民眾重要的娛樂空間與公共集會場所，早期以戲劇演出為主，包括歌舞劇、傳統歌仔戲，楊麗花、許秀年等著名歌仔戲演員均在此演出過。

陳璧君指出，雲林縣府2009年登錄大復戲院為歷史建築，並向文化部爭取2000萬修護經費，老戲院因此得到保存與重生契機，日後將做為地方小型劇場、藝文展演空間，重現大復戲院當年盛況，賦予老戲院藝文教育與展演的新價值。

(中時 )